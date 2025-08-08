Лукашенко и Путин обсудили по телефону встречу российского лидера с Уиткоффом
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили недавнюю встречу российского лидера со спецпредставителем президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии.
Путин также проинформировал Лукашенко о содержании переговоров в Кремле, а также о предложениях американской стороны, касающихся возможных мирных инициатив. Собеседники уделили особое внимание достигнутым договоренностям между Россией и США, включая обсуждение предстоящей встречи лидеров двух стран. Сейчас рассматриваются варианты места ее проведения.
Также глава российского государства поделился с белорусским коллегой оценками итогов переговоров в целом.
8 августа Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами Китая, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии. Обсуждались вопросы международной безопасности, украинского урегулирования, а также двустороннего сотрудничества.