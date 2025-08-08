Лукашенко и Путин обсудили по телефону встречу российского лидера с Уиткоффом

Путин также проинформировал Лукашенко о содержании переговоров в Кремле, а также о предложениях американской стороны, касающихся возможных мирных инициатив. Собеседники уделили особое внимание достигнутым договоренностям между Россией и США, включая обсуждение предстоящей встречи лидеров двух стран. Сейчас рассматриваются варианты места ее проведения.