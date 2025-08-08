Путин обсудил с мировыми лидерами Украину. Главное

Также состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Подробности беседы пока официально не раскрывались. Однако Telegram-канал «Пул первого», который связан с пресс-службой Лукашенко, сообщил, что президенты также обсуждали встречу с Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам. Путин рассказал о переговорах в Кремле и договоренностях президентов России и США о встрече.