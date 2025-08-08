Путин обсудил с мировыми лидерами Украину. Главное

Путин обсудил с мировыми лидерами Украину. ГлавноеПрезидент рассказал им о своих переговорах со спецпосланником Уиткоффом
8 августа президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами Китая, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Индии. Обсуждались вопросы международной безопасности, украинского урегулирования, а также двустороннего сотрудничества.
Первыми были опубликованы сведения о разговоре Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как сообщили в Кремле, российский лидер подробно изложил итоги встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, состоявшейся 6 августа. Мирзиёев поблагодарил за предоставленную информацию и заявил о поддержке политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Отдельно стороны обсудили развитие российско-узбекистанского взаимодействия. Особое внимание уделено торгово-экономическому и энергетическому сотрудничеству, а также гуманитарной и культурной повестке. Лидеры подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство и союзничество.
В ходе последующего разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым российский лидер также рассказал о содержании переговоров с представителем администрации Трампа.
Токаев положительно оценил усилия, направленные на поиск мирных решений. Также стороны обсудили ключевые аспекты двусторонней повестки, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов в промышленности и энергетике. Затронуты были и вопросы подготовки предстоящих контактов на высшем уровне до конца текущего года.
Позднее стало известно о телефонном разговоре Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. По их данным, диалог состоялся по инициативе российской стороны.
Си Цзиньпин, по информации китайских СМИ, приветствовал развитие контактов между Россией и США. Китай выразил готовность содействовать поиску мирного решения украинского кризиса.
Также состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Подробности беседы пока официально не раскрывались. Однако Telegram-канал «Пул первого», который связан с пресс-службой Лукашенко, сообщил, что президенты также обсуждали встречу с Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам. Путин рассказал о переговорах в Кремле и договоренностях президентов России и США о встрече.
Далее о своем разговоре с российским президентом в Х сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он поблагодарил его за рассказ о ситуации на Украине. По словам Моди, в ходе беседы они подтвердили приверженность углублению российско-индийского стратегического партнёрства. Также он написал, что с нетерпением ждёт возможности принять президента России в Индии.
Серия международных переговоров проходит на фоне подготовки к ожидаемой встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом. По данным американского телеканала Fox News, мероприятие может состояться 11 августа в Риме. Однако источник ТАСС опроверг эту информацию, указав, что Москва не рассматривает европейские столицы как площадку для таких переговоров. Сам Путин называл подходящим местом для саммита Объединенные Арабские Эмираты.