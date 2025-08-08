Си Цзиньпин и Владимир Путин провели телефонный разговор

Российский президент провел переговоры в преддверии встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Она ожидается на следующей неделе, сейчас идет подготовка к переговорам. Fox News передавал, что встреча может пройти в Риме 11 августа. Источник ТАСС опроверг эту информацию. По заявлению собеседника агентства, Москву не устроит Европа в качестве места встречи.