Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекстана встречу с Уиткоффом

Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекстана встречу с УиткоффомОни выразили поддержку мирному урегулированию конфликта России и Украины
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с узбекистанским лидером Шавкат Мирзиёев и казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили встречу Путина с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщили в Кремле.
Мирзиёев выразил поддержку усилиям по поиску дипломатических путей урегулирования украинского конфликта. Также президенты обсудили тему российско-узбекистанского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.
Президентом Казахстана приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта. Стороны обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества. «Затронуты также вопросы подготовки к предстоящим до конца года двусторонним мероприятиям на высшем уровне», – говорится в сообщении.