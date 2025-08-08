Минобороны: средства ПВО сбили 34 БПЛА над регионами России

В ночь на 8 августа российские ПВО перехватили и уничтожили 30 украинских БПЛА, сообщали в Минобороны. Девять дронов было уничтожено в небе над Ростовской областью. Восемь аппаратов сбили над Крымом, шесть – в Саратовской области, пять – в Брянской. По одному беспилотнику нейтрализовали в Волгоградской и Белгородской областях.