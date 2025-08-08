Минобороны: средства ПВО сбили 34 БПЛА над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 12:00 до 15:00 мск сбили 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России, сообщили в Минобороны.
Больше всего (12) беспилотников было уничтожено над территорией Брянской области, сообщили в ведомстве. 10 дронов сбили над Калужской областью, восемь – над Краснодарским краем, два – над акваторией Азовского моря. По два БПЛА перехватили над Рязанской областью и территорией Республики Адыгеи.
За утро 8 августа, по сообщению военного ведомства, дежурные силы ПВО перехватили 13 БПЛА над российскими регионами.
В ночь на 8 августа российские ПВО перехватили и уничтожили 30 украинских БПЛА, сообщали в Минобороны. Девять дронов было уничтожено в небе над Ростовской областью. Восемь аппаратов сбили над Крымом, шесть – в Саратовской области, пять – в Брянской. По одному беспилотнику нейтрализовали в Волгоградской и Белгородской областях.