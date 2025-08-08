Экс-замминистра Керефов назначен заместителем председателя ВЭБ.РФ
На новом посту Керефов будет курировать вопросы сопровождения проектов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также специальных инвестиционных контрактов (СПИК).
До назначения в ВЭБ.РФ с 28 февраля 2022 г. Керефов занимал должность заместителя в Минэкономразвития.
Керефов родился 21 июня 1978 г. в Нальчике. Он окончил Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова по специальностям «экономика» и «юриспруденция».
7 августа председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов представил исполняющего обязанности генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаила Парнева. Ранее он занимал должность замруководителя компании.