Экс-замминистра Керефов назначен заместителем председателя ВЭБ.РФ

Ведомости

К ВЭБ.РФ присоединился экс-замминистра экономического развития Мурат Керефов – он занял должность заместителя председателя государственной корпорации. Об этом сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ в Telegram-канале.

На новом посту Керефов будет курировать вопросы сопровождения проектов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

До назначения в ВЭБ.РФ с 28 февраля 2022 г. Керефов занимал должность заместителя в Минэкономразвития.

Керефов родился 21 июня 1978 г. в Нальчике. Он окончил Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова по специальностям «экономика» и «юриспруденция».

7 августа председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов представил исполняющего обязанности генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаила Парнева. Ранее он занимал должность замруководителя компании.

