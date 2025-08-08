Вэнс заявил, что пока не задумывается о президентских выборах 2028 года
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не сосредоточен на президентских выборах 2028 г., пишет Reuters.
«Я на самом деле не зациклен даже на выборах в 2026 г. [промежуточных], не говоря уже о выборах через два года после них, – сказал Вэнс. – И если мы хорошо поработаем для американского народа, политика сама о себе позаботится».
5 августа президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Вэнс, вероятнее всего, станет кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах, однако подчеркнул, что делать выводы пока рано. Трамп также обозначил, что и госсекретарь США Марко Рубио мог бы стать президентом.
Тогда же Трамп заявил, что, вероятно, не будет участвовать в следующих президентских выборах. Об этом американский лидер сказал в интервью CNBC. 27 июля Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом от республиканцев на следующих выборах президента.