Трамп назвал следующего кандидата от республиканцев на выборахИм может стать вице-президент Вэнс
Президент США Дональд Трамп заявил, что его вице-президент Джей Ди Вэнс, вероятнее всего, станет кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах, однако подчеркнул, что делать выводы пока рано. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.
Отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что Джей Ди Вэнс – очевидный преемник MAGA, Трамп сказал: «Я думаю, вполне возможно. Он вице-президент». «Думаю, [Госсекретарь США Марко] Марко тоже мог бы как-то объединиться с Джей Ди, – сказал он. – Так что говорить об этом пока рано, но, безусловно, он проделывает отличную работу, и, вероятно, на данный момент является фаворитом».
5 августа Трамп заявил, что, вероятно, не будет участвовать в следующих президентских выборах. Об этом американский лидер сказал в интервью CNBC. 27 июля Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом от республиканцев на следующих выборах президента.
Слухи о возможном переизбрании Трампа в 2028 г. усилились после появления кепок Trump 2028, но сам президент опроверг планы продлить полномочия и заявил, что после второго срока передаст власть новому лидеру-республиканцу. Он также назвал возможных преемников – Вэнса и Рубио.
Тем не менее 30 марта в интервью NBC Трамп признал, что не шутит о переизбрании, отметив, что есть способы остаться, но сейчас сосредоточен на настоящем.
Вэнс родился 2 августа 1984 г. в Миддлтауне (штат Огайо) и вырос в семье, пережившей трудности после упадка промышленности. Его детство прошло в условиях нестабильности и бедности, но благодаря поддержке бабушки он сумел выбраться из сложной среды, сообщается на сайте Белого дома.
После школы он служил в морской пехоте США, включая командировку в Ирак, а затем с отличием окончил Университет штата Огайо и юридический факультет Йеля (признан нежелательной организацией на территории России). Позже стал успешным инвестором и автором бестселлера Hillbilly Elegy, который принес ему широкую известность.
В 2022 г. Вэнс был избран сенатором США, занимался вопросами охраны границ, восстановлением промышленности и защитой интересов рабочих семей. В 2024 г. Трамп выбрал его кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии.