Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп назвал следующего кандидата от республиканцев на выборах

Им может стать вице-президент Вэнс
Людмила Чернова
Stephen Chung / TASS
Stephen Chung / TASS

Президент США Дональд Трамп заявил, что его вице-президент Джей Ди Вэнс, вероятнее всего, станет кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах, однако подчеркнул, что делать выводы пока рано. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что Джей Ди Вэнс – очевидный преемник MAGA, Трамп сказал: «Я думаю, вполне возможно. Он вице-президент». «Думаю, [Госсекретарь США Марко] Марко тоже мог бы как-то объединиться с Джей Ди, – сказал он. – Так что говорить об этом пока рано, но, безусловно, он проделывает отличную работу, и, вероятно, на данный момент является фаворитом».

5 августа Трамп заявил, что, вероятно, не будет участвовать в следующих президентских выборах. Об этом американский лидер сказал в интервью CNBC. 27 июля Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом от республиканцев на следующих выборах президента.

Слухи о возможном переизбрании Трампа в 2028 г. усилились после появления кепок Trump 2028, но сам президент опроверг планы продлить полномочия и заявил, что после второго срока передаст власть новому лидеру-республиканцу. Он также назвал возможных преемников – Вэнса и Рубио.

Тем не менее 30 марта в интервью NBC Трамп признал, что не шутит о переизбрании, отметив, что есть способы остаться, но сейчас сосредоточен на настоящем.

Вэнс родился 2 августа 1984 г. в Миддлтауне (штат Огайо) и вырос в семье, пережившей трудности после упадка промышленности. Его детство прошло в условиях нестабильности и бедности, но благодаря поддержке бабушки он сумел выбраться из сложной среды, сообщается на сайте Белого дома.

После школы он служил в морской пехоте США, включая командировку в Ирак, а затем с отличием окончил Университет штата Огайо и юридический факультет Йеля (признан нежелательной организацией на территории России). Позже стал успешным инвестором и автором бестселлера Hillbilly Elegy, который принес ему широкую известность.

В 2022 г. Вэнс был избран сенатором США, занимался вопросами охраны границ, восстановлением промышленности и защитой интересов рабочих семей. В 2024 г. Трамп выбрал его кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных