Трамп назвал следующего кандидата от республиканцев на выборах

Отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что Джей Ди Вэнс – очевидный преемник MAGA, Трамп сказал: «Я думаю, вполне возможно. Он вице-президент». «Думаю, [Госсекретарь США Марко] Марко тоже мог бы как-то объединиться с Джей Ди, – сказал он. – Так что говорить об этом пока рано, но, безусловно, он проделывает отличную работу, и, вероятно, на данный момент является фаворитом».