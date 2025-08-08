Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Вэнс: США не намерены признавать палестинское государство

Ведомости

США не намерены признавать палестинское государство, поскольку в регионе нет функционального правительства. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в преддверии встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, передает BBC.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп дал понять, что признание Палестины «было бы наградой “Хамас”». Вэнс также отметил, что эта тема будет подниматься на его предстоящей встречи с Лэмми. 

Кроме того, вице-президент США заявил, что Вашингтон считает необходимым уничтожение группировки «Хамас», чтобы Израиль не подвергся повторной атаке. 

Британия признает Палестину, если Израиль не изменит политику в Газе

Политика / Международные новости

29 июля стало известно, что Лондон признает Палестину в случае продолжения израильской операции в секторе Газа. «Мы полны решимости защитить жизнеспособность решения о двух государствах, и поэтому мы признаем государство Палестина в сентябре перед Генассамблеей ООН, если израильское правительство не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в секторе Газа», – говорилось в сообщении канцелярии премьер-министра страны Кира Стармера.

В заявлении уточняется, что Лондон осуждает нападение палестинской группировки «Хамас» на Израиль, и Тель-Авив имеет в связи с этим право на самооборону. Великобритания доставит гуманитарную помощь по воздуху вместе с Иорданией и эвакуирует раненых детей из Газы в британские больницы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных