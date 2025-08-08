Вэнс: США не намерены признавать палестинское государство

29 июля стало известно, что Лондон признает Палестину в случае продолжения израильской операции в секторе Газа. «Мы полны решимости защитить жизнеспособность решения о двух государствах, и поэтому мы признаем государство Палестина в сентябре перед Генассамблеей ООН, если израильское правительство не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в секторе Газа», – говорилось в сообщении канцелярии премьер-министра страны Кира Стармера.