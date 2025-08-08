Вэнс: США не намерены признавать палестинское государство
США не намерены признавать палестинское государство, поскольку в регионе нет функционального правительства. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в преддверии встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, передает BBC.
Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп дал понять, что признание Палестины «было бы наградой “Хамас”». Вэнс также отметил, что эта тема будет подниматься на его предстоящей встречи с Лэмми.
Кроме того, вице-президент США заявил, что Вашингтон считает необходимым уничтожение группировки «Хамас», чтобы Израиль не подвергся повторной атаке.
29 июля стало известно, что Лондон признает Палестину в случае продолжения израильской операции в секторе Газа. «Мы полны решимости защитить жизнеспособность решения о двух государствах, и поэтому мы признаем государство Палестина в сентябре перед Генассамблеей ООН, если израильское правительство не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в секторе Газа», – говорилось в сообщении канцелярии премьер-министра страны Кира Стармера.
В заявлении уточняется, что Лондон осуждает нападение палестинской группировки «Хамас» на Израиль, и Тель-Авив имеет в связи с этим право на самооборону. Великобритания доставит гуманитарную помощь по воздуху вместе с Иорданией и эвакуирует раненых детей из Газы в британские больницы.