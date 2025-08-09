Трамп: вмешательство США предотвратило мировую войну из-за конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что вмешательство США предотвратило перерастание конфликта на Украине в мировую войну.
«Я бы сказал, что эта война могла перерасти во что-то гораздо большее, что могло бы стать мировой войной. Я думаю, если бы мы не вмешались, конфликт между Украиной и Россией перерос бы в мировую войну. И я это остановил, — сказал Трамп. — Теперь единственный вопрос — когда это будет решено. И это может случиться очень скоро».
В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп подтвердил, что вскоре встретится с российским президентом РФ Владимиром Путиным, а детали о месте проведения саммита объявит уже сегодня.
Он также отметил, что существует вероятность его трехсторонней встречи с президентом Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я думаю, мое чутье подсказывает мне, что у нас есть шанс на это. Хорошо, и вы узнаете об этом позже, возможно, даже сегодня, но у нас есть шанс на [трехсторонний саммит]», — сказал он.
6 августа в Москве состоялись переговоры между Путиным и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, которые длились три часа и были оценены сторонами позитивно. Вечером того же дня появилась информация о возможной встрече президентов России и США.
7 августа помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что стороны договорились провести встречу в ближайшие дни, однако точные дата и место пока не раскрываются.
8 августа Sky News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что встреча Трампа и Путина может пройти в конце следующей недели. Место проведения пока обсуждается, среди рассматриваемых вариантов — ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия.