Трамп: вмешательство США предотвратило мировую войну из-за конфликта на Украине

«Я бы сказал, что эта война могла перерасти во что-то гораздо большее, что могло бы стать мировой войной. Я думаю, если бы мы не вмешались, конфликт между Украиной и Россией перерос бы в мировую войну. И я это остановил, — сказал Трамп. — Теперь единственный вопрос — когда это будет решено. И это может случиться очень скоро».