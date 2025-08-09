Российский посол впервые с 2021 года посетил памятную церемонию в Нагасаки
Посол России в Японии Николай Ноздрев принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки ВВС США Нагасаки 9 августа 1945 г. Об этом он рассказал «РИА Новости».
«В этом году, в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия», – сказал Ноздрев. Представители администрации лично посетили российское посольство и передали письмо от мэра с приглашением на панихиду на русском кладбище в Нагасаки в 80-летнюю годовщину трагедии.
Российские дипломаты в Японии приняли участие в панихиде и посетили русское кладбище, на котором покоятся останки более 500 соотечественников, включая моряков и военнослужащих.
Российская дипмиссия была представлена на траурной церемонии в Нагасаки впервые с 2021 г. О планах городских властей пригласить на церемонию все страны и регионы, где есть иностранные дипломатические представительства в Японии, стало известно в мае. Россия вошла в список стран. С 2022 г. Россию не приглашали на памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки под предлогами «сложной международной обстановки» и «соображений безопасности», объяснял ранее Ноздрев.