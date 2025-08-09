Российский посол впервые с 2021 года посетил памятную церемонию в Нагасаки

Российская дипмиссия была представлена на траурной церемонии в Нагасаки впервые с 2021 г. О планах городских властей пригласить на церемонию все страны и регионы, где есть иностранные дипломатические представительства в Японии, стало известно в мае. Россия вошла в список стран. С 2022 г. Россию не приглашали на памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки под предлогами «сложной международной обстановки» и «соображений безопасности», объяснял ранее Ноздрев.