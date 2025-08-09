Дмитриев: некоторые страны попытаются сорвать встречу Путина и Трампа
Некоторые страны попытаются сорвать предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа за счет провокаций и дезинформации. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.
«Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа», – написал он.
Переговоры между Путиным и Трампом запланированы на 15 августа в штате Аляска. О предстоящей встрече 9 августа объявил президент США. Он заметил, что встреча могла бы пройти раньше, но необходимо соблюсти меры безопасности. Позднее достижение договоренности о переговорах подтвердили в Кремле.
Помощник российского главы Юрий Ушаков указал, что на встрече лидеры обсудят варианты достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, США и Россия ближайшие дни посвятят проработке «практических и политических параметров» предстоящего саммита президентов.