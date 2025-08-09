Собянин: ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.
На фоне попыток атак Росавиация временно ограничила работу столичного аэропорта «Домодедово», рассказал представитель Артем Кореняко.
Собянин сообщал еще о двух сбитых ПВО беспилотниках 9 августа. Сообщение о первом было опубликовано в 9:25, о втором – в 10:01.
С 8:00 до 12:00 дежурными средствами ПВО уничтожено 44 украинских БПЛА. Три дрона из них были уничтожены над территорией Московского региона.