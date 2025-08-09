Зеленский заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в конституции Украины», – сказал Зеленский.
При этом он обозначил, что готов работать вместе с президентом США Дональдом Трампом над разрешением конфликта.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что президент России Владимир Путин через спецпосланника США Стивена Уиткоффа представил американской администрации план по урегулированию конфликта на Украине. По данным издания, в российское предложение вошли территориальные уступки со стороны Украины.
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске 15 августа президентов России и США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что выбор места связан также с тем, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы стран, «просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов».