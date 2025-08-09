Великобритания увеличила гуманитарную помощь сектору Газа

Великобритания увеличила гуманитарную помощь сектору ГазаОна также осудила план Израиля взять ключевые города анклава под контроль
Министерство иностранных дел по делам содружества и развития Великобритании объявило о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа и осудило план Израиля взять под контроль ключевые города анклава. Документ был опубликован на сайте правительства Соединенного Королевства.
«Великобритания призывает Израиль пересмотреть свой план дальнейшей эскалации наступления и продолжает настаивать на немедленном прекращении огня, освобождении всех заложников и немедленном увеличении помощи Газе», – говорится в документе.
Британское ведомство выделило еще 8,5 млн фунтов стерлингов ($11,4 млн) фонду ООН, отвечающему за поставки продовольствия, воды и топлива в наиболее остро нуждающиеся районы Газы. Однако ООН предупредила, что их работа систематически затрудняется, несмотря на все их усилия по координации и доставке помощи.
«Неприемлемо, что на границе скопилось так много гуманитарной помощи. Великобритания готова предоставить больше через наших партнеров, и мы требуем от правительства Израиля безопасного и надежного пропуска новых грузов», – сказала министр по вопросам развития Великобритании Дженни Чепмен.
В начале августа СМИ сообщили о намерении властей Израиля занять сектор Газа. По данным Ynet, решение может быть частью тактики переговоров и попыткой оказать давление на «Хамас». Собеседники портала рассказали, что против решения об оккупации анклава выступает израильское армейское руководство.