Великобритания увеличила гуманитарную помощь сектору Газа

Британское ведомство выделило еще 8,5 млн фунтов стерлингов ($11,4 млн) фонду ООН, отвечающему за поставки продовольствия, воды и топлива в наиболее остро нуждающиеся районы Газы. Однако ООН предупредила, что их работа систематически затрудняется, несмотря на все их усилия по координации и доставке помощи.