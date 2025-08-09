КНДР демонтирует громкоговорители вдоль границы с Южной Кореей

31 июля Южная Корея разрешила своим гражданам контактировать с северокорейцами без ограничений, но сообщая об этом заранее. Требование сообщать о контактах сохраняется, потому что формально Северная и Южная Кореи остаются в состоянии войны. Сейчас действует только перемирие, подписанное по окончании Корейской войны в 1953 г.