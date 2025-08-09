КНДР демонтирует громкоговорители вдоль границы с Южной Кореей
КНДР начала демонтаж части громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ).
«С утра субботы в прифронтовой зоне были зафиксированы действия северокорейских военных по демонтажу громкоговорителей, направленных против Южной Кореи», – сказано в сообщении.
Это произошло после того, как Южная Корея завершила демонтаж своих громкоговорителей после приостановки пропагандистских передач с критикой КНДР, пишет агентство. Такое решение южнокорейское правительство приняло в связи с усилиями президента Ли Чжэ Мена наладить отношения с Северной Кореей.
31 июля Южная Корея разрешила своим гражданам контактировать с северокорейцами без ограничений, но сообщая об этом заранее. Требование сообщать о контактах сохраняется, потому что формально Северная и Южная Кореи остаются в состоянии войны. Сейчас действует только перемирие, подписанное по окончании Корейской войны в 1953 г.