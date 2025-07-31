Власти Южной Кореи разрешили своим гражданам контактировать с северокорейцами
Южная Корея разрешила своим гражданам контактировать с северокорейцами без ограничений, но сообщая об этом заранее, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на министра по делам объединения Чон Дон Ена.
Министр подписал распоряжение об отмене инструкций министерства, регулирующих декларации о контактах с гражданами Корейской Народной Демократической Республикой (КНДР).
«Свободные контакты между народами делают возможным взаимопонимание, которое может привести к сосуществованию», – сказал он.
Требование сообщать о контактах сохраняется, потому что формально Северная и Южная Кореи остаются в состоянии войны. Сейчас действует только перемирие, подписанное по окончании Корейской войны в 1953 г., напоминает агентство.
28 июля представитель министерства по делам объединения Южной Кореи Ку Бен Сам заявил, что правительство Южной Кореи будет продолжать последовательно добиваться примирения и сотрудничества с КНДР.
Вместе с тем Ким Е Чжон, сестра председателя КНДР Ким Чен Ына, заявила 28 июля, что страна «не заинтересована ни в какой политике или предложении со стороны Южной Кореи и не будет вести переговоры с Сеулом».