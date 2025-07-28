В КНДР отказались от контактов с новым президентом Южной Кореи
Северная Корея не верит в искренность усилий нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена по установлению отношений, а также считает, что они прошли «точку невозврата», сказала заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
«Мы вновь ясно заявляем: нам неинтересно, какие предложения исходят из Сеула, и нет ни причин, ни намерений садиться с Южной Кореей за один стол или что-либо обсуждать», – отметила Ким Ё Чжон. Она также подчеркнула, что КНДР не следит за тем, какие политики приходят в республике к власти, т. к. государству в любом случае не интересно сотрудничество с ней.
По ее мнению, «исторические часы» уже не получится вернуть назад, а такие меры РК, как прекращение пропагандистского вещания на границе с КНДР, отказ от распространения листовок с подобным содержанием и идеи разрешения частных поездок в КНДР, считаются способом устранить собственные ошибки.
В начале июля Ли Чжэ Мен заявил журналистам, что вместо «поглощения» Южной Корее и КНДР необходимо стремиться к «мирному объединению», которое возможно и «через сотни лет». Он отметил, что сначала необходимо восстановить национальное единство двух стран. Для лидера республики реакция КНДР на прекращение «пропагандистского вещания» на границе была превосходящей ожидания. В ответ на его решение страна прекратила трансляцию шума из своих устройств, тогда сказал он.