В КНДР отказались от контактов с новым президентом Южной Кореи

«Мы вновь ясно заявляем: нам неинтересно, какие предложения исходят из Сеула, и нет ни причин, ни намерений садиться с Южной Кореей за один стол или что-либо обсуждать», – отметила Ким Ё Чжон. Она также подчеркнула, что КНДР не следит за тем, какие политики приходят в республике к власти, т. к. государству в любом случае не интересно сотрудничество с ней.