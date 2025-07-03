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Президент Южной Кореи заявил о возможном объединении с КНДР

Ведомости

Вместо «поглощения» Южной Корее и КНДР необходимо стремиться к «мирному объединению», которое возможно и «через сотни лет», заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на пресс-конференции, передает ТАСС. Для этого, по его мнению, нужно постепенно восстановить национальную однородность двух государств.

Если двигаться по пути поглощения, считает Ли Чжэ Мен, ситуация может привести к огромным жертвам. Он также отметил, что признавать существование друг друга странам надо «по возможности», устраивая для себя взаимовыгодное сотрудничество.

«80 лет прошло с войны 1953 г. С точки зрения истории это немного. Потому что мы объединимся и спустя несколько сотен лет, если постепенно восстанавливать однородность», – подчеркнул президент Южной Кореи.

Глава республики также сказал, что будет работать над улучшением отношений с КНДР на основе сотрудничества с США, передает агентство Yonhap. При этом, по его мнению, сейчас диалог с Пхеньяном выглядит сложным, однако полностью прекращать его нельзя.

Для Ли Чжэ Мена реакция КНДР на прекращение «пропагандистского вещания» на границе была превосходящей ожидания, заявил он. В ответ на его решение страна прекратила трансляцию шума из своих устройств.

11 июня агентство Yonhap написало, что работа громкоговорителей Южной Кореи, транслирующих на границе программу с критикой властей КНДР, приостановлена. Тогда же сообщалось, что решение было принято в связи с перспективами для нового правительства наладить отношения с Пхеньяном. Издание передавало слова Ли Чжэ Мена, который отметил, что стремится улучшить межкорейские отношения.

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