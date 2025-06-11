Yonhap: Южная Корея приостановила вещание из громкоговорителей на границе с КНДР
Работа громкоговорителей Южной Кореи, транслирующих на границе программу с критикой властей КНДР, приостановлена, сообщило агентство Yonhap.
По данным издания, причиной такого решения стали перспективы для нового правительства наладить напряженные отношения с Пхеньяном. Представитель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи заявил, что приостановку работы громкоговорителей стоит рассматривать в рамках «усилий по выполнению обещания по восстановлению межкорейского доверия и мира на Корейском полуострове».
Агентство передает слова президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, который пообещал приостановить антипхеньянские кампании по листовкам и вещанию громкоговорителей, поскольку он стремится улучшить межкорейские отношения.
3 июня в Южной Корее состоялись президентские выборы, на которых почти с 52% голосов победу одержал 61-летний кандидат от демократической партии «Тобуро» Ли Джэ Мён. Тогда сообщалось, что во внешней политике Ли формально занимает традиционную для демократов более умеренную позицию в отношении Северной Кореи, с которой он намеревается добиться восстановления связей как на политическом, так и на военном уровне.