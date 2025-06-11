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Yonhap: Южная Корея приостановила вещание из громкоговорителей на границе с КНДР

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Работа громкоговорителей Южной Кореи, транслирующих на границе программу с критикой властей КНДР, приостановлена, сообщило агентство Yonhap.

По данным издания, причиной такого решения стали перспективы для нового правительства наладить напряженные отношения с Пхеньяном. Представитель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи заявил, что приостановку работы громкоговорителей стоит рассматривать в рамках «усилий по выполнению обещания по восстановлению межкорейского доверия и мира на Корейском полуострове».

Агентство передает слова президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, который пообещал приостановить антипхеньянские кампании по листовкам и вещанию громкоговорителей, поскольку он стремится улучшить межкорейские отношения.

3 июня в Южной Корее состоялись президентские выборы, на которых почти с 52% голосов победу одержал 61-летний кандидат от демократической партии «Тобуро» Ли Джэ Мён. Тогда сообщалось, что во внешней политике Ли формально занимает традиционную для демократов более умеренную позицию в отношении Северной Кореи, с которой он намеревается добиться восстановления связей как на политическом, так и на военном уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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