В Южной Корее заявили о намерении примириться с КНДР

Вместе с тем, Ким Е Чжон, сестра председателя КНДР Ким Чен Ына, заявила 28 июля, что страна «не заинтересована ни в какой политике или предложении со стороны Южной Кореи и не будет вести переговоры с Сеулом». Это стало первым официальным заявлением КНДР в адрес администрации президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена, которая вступила в должность в прошлом месяце.