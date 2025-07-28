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Главная / Политика /

В Южной Корее заявили о намерении примириться с КНДР

Ведомости

Правительство Южной Кореи будет продолжать последовательно добиваться примирения и сотрудничества с Корейской Народной Демократической Республикой (КНДР). Об этом заявил представитель министерства по делам объединения Южной Кореи Ку Бен Сам, его слова приводит Yonhap.

Вместе с тем, Ким Е Чжон, сестра председателя КНДР Ким Чен Ына, заявила 28 июля, что страна «не заинтересована ни в какой политике или предложении со стороны Южной Кореи и не будет вести переговоры с Сеулом». Это стало первым официальным заявлением КНДР в адрес администрации президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена, которая вступила в должность в прошлом месяце.

«Если посмотреть на последние 50 дней с момента вступления Ли Чжэ Мена в должность <...> [он] ничем не отличается от своего предшественника в том, что касается слепого следования альянсу между Южной Кореей и США и конфронтации с нами», – заявила Ким.

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Политика / Международные отношения

Ку отметил, что заявление Ким Е Чжон подтверждает наличие «высоких стен недоверия» между двумя Кореями.

«Правительство не будет колебаться в ответ на каждую реакцию Северной Кореи, а будет спокойно и последовательно прилагать усилия для налаживания межкорейского примирения и сотрудничества, а также для достижения всеобщего мира на Корейском полуострове», – сказал он.

В начале июля Ли заявлял, что вместо «поглощения» Южной Корее и КНДР необходимо стремиться к «мирному объединению», которое возможно и «через сотни лет». По его мнению, для сначала нужно восстановить национальное единство двух стран.

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