Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 27 беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные системы противовоздушной обороны с 12:00 до 15:30 мск ликвидировали 27 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

Военные отразили атаки над Брянской, Калужской и Рязанской областями, территорией Московского региона и Краснодарского края.

9 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в результате атак дронов в регионе повреждены несколько домов, школа и линия электропередачи. Из-за обломков беспилотника также пострадала женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Мэр Москвы Сергей Собянин писал про уничтожении трех беспилотников, которые летели в сторону столицы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

На фоне попыток ударов Росавиация в течение дня вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ряде российских аэропортов. Мера применялась для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Сейчас все ограничения сняты.

