Политика

Путин сообщил президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом

Лула да Силва поддержал усилия, способствующие урегулированию на Украине
Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой и рассказал ему об основных результатах встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент Бразилии выразил поддержку усилиям, которые призваны способствовать урегулированию российско-украинского конфликта. Стороны также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства обеих стран и взаимодействия в рамках БРИКС.

6 августа в Москве состоялись переговоры Путина с Уиткоффом. Они продлились три часа, стороны положительно оценили встречу. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президент РФ через спецпосланника США представил американской администрации план по урегулированию на Украине. По данным газеты, в него вошли территориальные уступки со стороны Киева.

Вечером того же дня появилась информация о возможной встрече Путина и президента США Дональда Трампа. 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что стороны договорились провести встречу в ближайшие дни.

9 августа Трамп объявил, что его встреча с Путиным запланирована на 15 августа в штате Аляска. Позднее достижение договоренности о предстоящих переговорах подтвердили в Кремле. Ушаков заявил, что на встрече лидеры обсудят варианты достижения долгосрочного урегулирования кризиса на Украине. 

