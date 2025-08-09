Путин сообщил президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом

6 августа в Москве состоялись переговоры Путина с Уиткоффом. Они продлились три часа, стороны положительно оценили встречу. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президент РФ через спецпосланника США представил американской администрации план по урегулированию на Украине. По данным газеты, в него вошли территориальные уступки со стороны Киева.