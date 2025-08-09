Захарова: РФ положительно оценила встречу лидеров Армении и Азербайджана в США

Официальный представитель МИД РФ обозначила важность подписания и вступления в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. По словам Захаровой, договор должен быть основан на балансе интересов и уважении приоритетов сторон.