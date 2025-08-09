Захарова: РФ положительно оценила встречу лидеров Армении и Азербайджана в США
Встреча лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства.
«Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня», – сказала она.
Захарова подчеркнула, что Россия заинтересована в формировании стабильности и процветания на Южном Кавказе. Оптимальный вариант для решения проблем региона представитель МИД заключила в поиске решений, выработанных Арменией и Азербайджаном при поддержке соседей – России, Ирана, Турции.
«Подключение внерегиональных игроков должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий», – заявила Захарова, добавив, что присутствие наблюдательной миссии Евросоюза в Армении вызывает раздражение у других регионалов.
Официальный представитель МИД РФ обозначила важность подписания и вступления в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. По словам Захаровой, договор должен быть основан на балансе интересов и уважении приоритетов сторон.
8 августа президент США Дональд Трамп объявил, что Армения и Азербайджан обязались полностью прекратить огонь, соблюдать взаимный суверенитет и возобновить торговые отношения в рамках подписанного соглашения.