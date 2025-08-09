FT: Зеленский встревожен встречей Трампа и Путина на Аляске
Президент Украины Владимир Зеленский встревожен решением американского лидера Дональда Трампа провести без его участия личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Financial Times (FT).
Издание пишет, что перспектива обсуждения конфликта за закрытыми дверями вызвала в Киеве глубокую обеспокоенность тем, что будущее Украины может быть решено без ее участия. По словам высокопоставленных чиновников, приближенных к президенту Украины, Зеленский сейчас пытается сформировать единую позицию с европейскими лидерами, чтобы противодействовать «закулисным сделкам».
Зеленский опасается, что Трамп может попытаться быстро разрешить конфликт, признав территории Крыма, Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей частью РФ. Украинские официальные лица заявили, что у президента США нет ни юридических, ни политических полномочий приказать Украине передать территории, пишет FT.
9 августа Зеленский написал в своем Telegram-канале, что не пойдет на территориальные уступки. При этом он обозначил, что готов работать вместе с президентом Трампом над разрешением конфликта.
В Кремле подтвердили договоренности о встрече на Аляске 15 августа президентов России и США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что выбор места связан также с тем, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы стран, «просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов».