FT: Зеленский встревожен встречей Трампа и Путина на Аляске

Издание пишет, что перспектива обсуждения конфликта за закрытыми дверями вызвала в Киеве глубокую обеспокоенность тем, что будущее Украины может быть решено без ее участия. По словам высокопоставленных чиновников, приближенных к президенту Украины, Зеленский сейчас пытается сформировать единую позицию с европейскими лидерами, чтобы противодействовать «закулисным сделкам».