Минобороны: российские средства ПВО сбили 35 украинских беспилотников
В период с 15:30 до 18:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны.
Больше всего (19) беспилотников перехвачено над территорией Краснодарского края. Девять сбито над Брянской областью, четыре – над акваторией Азовского моря, два – над Калужской областью. Один беспилотник уничтожили при подлете к Московскому региону.
Минобороны сообщало, что в период с 8:00 до 12:00 мск средствами ПВО было уничтожено 44 украинских БПЛА. Восемь беспилотников было сбито над территорией Краснодарского края, семь – над Тульской областью, пять – над Калужской. По четыре БПЛА уничтожено над Брянской, Курской и Орловской областями. По три дрона – над территорией Московского региона, Крымом и Татарстаном. Два сбито над акваторией Азовского моря и один – над Адыгеей, уточнили в министерстве.
Из-за опасности атак беспилотников 9 августа в некоторых аэропортах России вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали в аэропортах Самары, Саратова, Владикавказа, Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Ижевска, а также в столичном «Домодедово».