Минобороны: российские средства ПВО сбили 35 украинских беспилотников

Минобороны сообщало, что в период с 8:00 до 12:00 мск средствами ПВО было уничтожено 44 украинских БПЛА. Восемь беспилотников было сбито над территорией Краснодарского края, семь – над Тульской областью, пять – над Калужской. По четыре БПЛА уничтожено над Брянской, Курской и Орловской областями. По три дрона – над территорией Московского региона, Крымом и Татарстаном. Два сбито над акваторией Азовского моря и один – над Адыгеей, уточнили в министерстве.