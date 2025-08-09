Tasnim: Иран не допустит создания Зангезурского коридора
Иран не допустит создания Зангезурского коридора через Армению, который соединит Азербайджан с Нахичеванью, заявил советник верховного лидера Исламской Республики Али Акбар Велаяти. Его цитирует агентство Tasnim.
Иран всегда выступал против создания Зангезурского коридора, поскольку это изменит геополитику региона, перекроит границы и приведет к распаду Армении, рассказал Велаяти.
Он заявил, что создание коридора будет использоваться против Ирана, в том числе странами НАТО: «НАТО хочет, как змея, расположиться между Ираном и Россией». Велаяти подчеркнул, что не допустит приближения альянса к своим северным границам.
В качестве альтернативы советник предложил для соединения Азербайджана и Нахичевани использовать территорию Ирана.
14 июля посол США Том Баррак заявил, что частная американская компания может обеспечить управление Зангезурским коридором, чтобы содействовать мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией.
Армения отвергает понятие «Зангезурский коридор», видя в нем угрозу территориальной целостности армянского Сюника. В свою очередь Азербайджан требует международного контроля над коридором, сомневаясь в способности Армении гарантировать беспрепятственное транзитное сообщение.