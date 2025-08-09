В Великобритании проходят протесты «за» и «против» мигрантов
Активисты, выступающие против мигрантов, и контрпротестующие группы вышли на улицы Великобритании, сообщило GB News.
Протесты проходят по всей стране в местах массового размещения беженцев. Особенно много людей вышли на улицы Лондона, Эссекса, Бирмингема, Лидса и Норвича. Между группами протестующих размещены сотни полицейских, сдерживающих толпу.
Участники демонстрации выступают за немедленное закрытие гостиниц, где разместили мигрантов за счет налогоплательщиков. Активисты жалуются на повышение уровня преступности в стране и отмечают, что чувствуют себя небезопасно. Участники, выступающие в поддержку, говорят, что для решения кризиса необходим цивилизованный диалог между сторонами.
5 августа правительство Великобритании объявило о начале действия договоренности между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном о мигрантах. По нему Великобритания будет возвращать во Францию нелегальных мигрантов, пересекших пролив, а взамен принимать такое же количество мигрантов из Франции, которые еще не пытались совершить опасный переход.
Решение принято на фоне рекордного числа мигрантов, прибывших в Великобританию в первой половине года, – на 50% больше, чем в 2022 и 2023 гг. Это спровоцировало рост протестов вокруг центров размещения беженцев, в некоторых случаях перераставших в насилие.