В Великобритании проходят протесты «за» и «против» мигрантов

5 августа правительство Великобритании объявило о начале действия договоренности между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном о мигрантах. По нему Великобритания будет возвращать во Францию нелегальных мигрантов, пересекших пролив, а взамен принимать такое же количество мигрантов из Франции, которые еще не пытались совершить опасный переход.