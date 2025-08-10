Лидеры ЕС предложили начать переговоры по Украине с учетом текущей линии фронта

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение встречи в ближайшие дни. По данным Fox News, одним из возможных мест назывался Рим, что якобы обсуждалось в телефонном разговоре Трампа с Мелони. Но источники ТАСС опровергли подготовку саммита в Риме и исключили Европу в целом. Впоследствии Трамп заявил в Truth Social, что планирует встретиться с Путиным на Аляске 15 августа. Позже эти место и дату подтвердил Ушаков.