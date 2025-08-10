Лидеры ЕС предложили начать переговоры по Украине с учетом текущей линии фронта

Лидеры ЕС предложили начать переговоры по Украине с учетом текущей линии фронтаВ совместном заявлении подтверждается твердая поддержка Киева со стороны Европы
В совместном заявлении европейские лидеры заявили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны основываться на существующей линии соприкосновения.
«Мы по-прежнему привержены принципу, согласно которому международные границы не должны изменяться силой. Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров», – отмечается в документе, опубликованном на сайте МИД Великобритании.
Заявление подписали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Франции Эмманюэль Макрон и Финляндии Александр Стубб, премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск и Великобритании Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.
Европейские лидеры выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Они подчеркнули, что продуктивные переговоры Трампа с президентом России Владимиром Путиным возможны только при условии прекращения огня.
В документе также подтверждается твердая поддержка Украины со стороны Европы. Лидеры заявили о готовности содействовать мирному процессу дипломатическими методами, а также путем продолжения военной и финансовой помощи Украине и сохранения санкционного давления на Россию.
7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение встречи в ближайшие дни. По данным Fox News, одним из возможных мест назывался Рим, что якобы обсуждалось в телефонном разговоре Трампа с Мелони. Но источники ТАСС опровергли подготовку саммита в Риме и исключили Европу в целом. Впоследствии Трамп заявил в Truth Social, что планирует встретиться с Путиным на Аляске 15 августа. Позже эти место и дату подтвердил Ушаков.