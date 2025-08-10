The Sunday Times: «коалиция желающих» не хочет отправлять войска на Украину
Участники «коалиции желающих» не планируют направлять свои войска в Украину. Вместо этого они намерены сосредоточиться на развитии украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного представителя британского оборонного ведомства.
Источник издания пояснил, что поскольку ни одна из стран не готова посылать своих военных в Украину, ключевой задачей становится поддержание боеспособности украинской армии. По данным газеты, это предполагает не только поставки систем ПВО и беспилотников, но и организацию производства дальнобойных ракет, что позволит Киеву не зависеть от других государств в вопросах их применения.
Financial Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский встревожен будущей встречей президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Перспектива обсуждения конфликта за закрытыми дверями вызвала в Киеве глубокую обеспокоенность тем, что будущее Украины может быть решено без ее участия. Именно поэтому украинский лидер вместе с европейскими лидерами сформулировал единую позицию, чтобы противодействовать «закулисным сделкам».
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске 15 августа Путина и Трампа.