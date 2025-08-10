The Sunday Times: «коалиция желающих» не хочет отправлять войска на Украину

Источник издания пояснил, что поскольку ни одна из стран не готова посылать своих военных в Украину, ключевой задачей становится поддержание боеспособности украинской армии. По данным газеты, это предполагает не только поставки систем ПВО и беспилотников, но и организацию производства дальнобойных ракет, что позволит Киеву не зависеть от других государств в вопросах их применения.