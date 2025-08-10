Reuters: Трамп открыт для трехстороннего саммита с Путиным и Зеленским

Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщал, что администрация США обсуждает возможность приглашения Зеленского на Аляску, где Трамп планирует встретиться с Путиным 15 августа. По их словам, окончательное решение еще не принято, и неясно, примет ли Зеленский участие во встречах. Однако представитель администрации заявил, что такой сценарий «абсолютно возможен».