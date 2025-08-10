Reuters: Трамп открыт для трехстороннего саммита с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп готов провести трехсторонний саммит на Аляске с участием президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Однако в настоящее время Белый дом планирует провести двустороннюю встречу с Путиным по его просьбе, добавил чиновник.
Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщал, что администрация США обсуждает возможность приглашения Зеленского на Аляску, где Трамп планирует встретиться с Путиным 15 августа. По их словам, окончательное решение еще не принято, и неясно, примет ли Зеленский участие во встречах. Однако представитель администрации заявил, что такой сценарий «абсолютно возможен».
7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение встречи в ближайшие дни. По данным Fox News, одним из возможных мест назывался Рим, что якобы обсуждалось в телефонном разговоре Трампа с Мелони. Но источники ТАСС опровергли подготовку саммита в Риме и исключили Европу в целом. Впоследствии Трамп заявил в Truth Social, что планирует встретиться с Путиным на Аляске 15 августа. Позже эти место и дату подтвердил Ушаков.