Захарова: отношения Киева и ЕС похожи на некрофилию
Лидеры некоторых стран Евросоюза призвали в своем заявлении к прекращению огня на Украине, при этом мира в их понимании можно добиться только при давлении на Россию и поддержке Киева, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон», – написала она в своем Telegram-канале.
Заявление, которое было опубликовано на сайте МИД Великобритании, подписали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Франции Эмманюэль Макрон и Финляндии Александр Стубб, премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск и Великобритании Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.
В документе лидеры выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. В заявлении также подтверждается твердая поддержка Украины со стороны Европы. Лидеры заявили о готовности содействовать мирному процессу дипломатическими методами, а также путем продолжения военной и финансовой помощи Украине и сохранения санкционного давления на Россию.