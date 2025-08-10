Газета
Главная / Политика /

WSJ узнала о задержании в Китае дипломата Лю Цзяньчао

Ведомости

Китайского высокопоставленного дипломата, главу отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао могли задержать в Пекине. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Лю был задержан после возвращения в Пекин в конце июля из зарубежной рабочей поездки. Причину задержания установить не удалось», – говорится в материале.

WSJ пишет, что последними публичными выступлениями Лю были визиты в Сингапур, Южную Африку и Алжир в конце июля. Лю еще указан как руководитель на сайте отдела международных связей ЦК партии. Собеседники газеты отмечают, что отсутствие Лю может подорвать дипломатический потенциал Пекина, где «китайский лидер Си Цзиньпин все больше отдает предпочтение политической лояльности при кадровых назначениях».

В 2023 г. стало известно об увольнении Цинь Гана с поста министра иностранных дел Китая. Сообщалось, что снятие с должности произошло в конце июля того же года, но СМИ сообщили об этом осенью 2023 г. Причиной стала его внебрачная связь во время работы послом в США полтора года с лета 2021 г.

24 октября 2023 г. Цинь был исключен из Государственного совета КНР. В феврале 2024 г. стало известно, что Цинь покинул пост члена Всекитайского собрания народных представителей (парламент).

