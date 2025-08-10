WSJ узнала о задержании в Китае дипломата Лю Цзяньчао

В 2023 г. стало известно об увольнении Цинь Гана с поста министра иностранных дел Китая. Сообщалось, что снятие с должности произошло в конце июля того же года, но СМИ сообщили об этом осенью 2023 г. Причиной стала его внебрачная связь во время работы послом в США полтора года с лета 2021 г.