Захарова ответила на заявление Японии о «незаконной оккупации» Южных Курил
Южные Курильские острова перешли к СССР на законных основаниях, Япония является единственной страной на планете, которая отказывается признавать в полном объеме итоги послевоенного урегулирования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
Таким образом Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Японии Такэси Ивая, который 8 августа в ходе пресс-конференции заявил о «неправомерности» вступления СССР в боевые действия против Японии 9 августа 1945 г. и «незаконной оккупации» южных Курильских островов.
По словам представителя российского МИДа, Токио своим отказом признавать итоги послевоенного урегулирования стремится «обелить» или замолчать многочисленные преступления, совершенные «в рамках варварской экспансионистской кампании» в Восточной Азии в первой половине ХХ в. Заявления японского ведомства, как отметила Захарова, неприемлемы и звучат особенно цинично накануне 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Объективная реальность состоит в том, подчеркнули в МИДе, что южные Курильские острова перешли к СССР, а затем и РФ на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями союзных держав и Уставом ООН. Москва призывает Токио осознать ответственность за развязанную в прошлом веке агрессию и принести искренние извинения за причиненные народам Азии страдания.
МИД России ранее в августе заявил протест посольству Германии в Москве в связи с высказываниями немецкого посла в Японии, который поставил под сомнение суверенитет РФ над Южными Курилами.