Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова ответила на заявление Японии о «незаконной оккупации» Южных Курил

Ведомости

Южные Курильские острова перешли к СССР на законных основаниях, Япония является единственной страной на планете, которая отказывается признавать в полном объеме итоги послевоенного урегулирования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Таким образом Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Японии Такэси Ивая, который 8 августа в ходе пресс-конференции заявил о «неправомерности» вступления СССР в боевые действия против Японии 9 августа 1945 г. и «незаконной оккупации» южных Курильских островов.

По словам представителя российского МИДа, Токио своим отказом признавать итоги послевоенного урегулирования стремится «обелить» или замолчать многочисленные преступления, совершенные «в рамках варварской экспансионистской кампании» в Восточной Азии в первой половине ХХ в. Заявления японского ведомства, как отметила Захарова, неприемлемы и звучат особенно цинично накануне 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Объективная реальность состоит в том, подчеркнули в МИДе, что южные Курильские острова перешли к СССР, а затем и РФ на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями союзных держав и Уставом ООН. Москва призывает Токио осознать ответственность за развязанную в прошлом веке агрессию и принести искренние извинения за причиненные народам Азии страдания.

МИД России ранее в августе заявил протест посольству Германии в Москве в связи с высказываниями немецкого посла в Японии, который поставил под сомнение суверенитет РФ над Южными Курилами. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных