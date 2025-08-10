Захарова ответила на заявление Японии о «незаконной оккупации» Южных Курил

Объективная реальность состоит в том, подчеркнули в МИДе, что южные Курильские острова перешли к СССР, а затем и РФ на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями союзных держав и Уставом ООН. Москва призывает Токио осознать ответственность за развязанную в прошлом веке агрессию и принести искренние извинения за причиненные народам Азии страдания.