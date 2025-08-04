Посольству ФРГ в Москве заявили протест из-за слов посла страны в Японии

В 2022 г. Россия денонсировала соглашение об упрощенном порядке посещения Курил для японцев, которые раньше жили на этих островах. Также отменили и безвизовый режим для граждан Японии. Это стало ответом на антироссийские санкции Токио, введенные после начала спецоперации на Украине.