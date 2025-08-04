Посольству ФРГ в Москве заявили протест из-за слов посла страны в Японии
МИД России заявил протест посольству Германии в Москве в связи с высказываниями немецкого посла в Японии, который поставил под сомнение суверенитет РФ над южными Курилами. Об этом говорится в сообщении министерства.
Как отметили в ведомстве, подобные заявления расцениваются как откровенное посягательство на территориальную целостность России.
Российская сторона подчеркнула, что южные Курильские острова перешли под юрисдикцию СССР по итогам Второй мировой войны. Этот факт закреплен международными послевоенными договоренностями союзников, а также Уставом ООН. Суверенитет России над этими территориями, как отметили в МИД, является неоспоримым.
Москва также указала на неприемлемость поддержки Германией территориальных притязаний Японии, которые были названы «юридически ничтожными» и основанными на реваншистской трактовке итогов войны. Особенно возмутительной такая позиция выглядит, отметили в ведомстве, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В 2022 г. Россия денонсировала соглашение об упрощенном порядке посещения Курил для японцев, которые раньше жили на этих островах. Также отменили и безвизовый режим для граждан Японии. Это стало ответом на антироссийские санкции Токио, введенные после начала спецоперации на Украине.