Путин обсудил с президентом Киргизии планы по встрече с Трампом на Аляске

Путин обсудил с президентом Киргизии планы по встрече с Трампом на АляскеВ тот же день президент России рассказал лидеру Таджикистана о контактах с США
Президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер рассказал о встрече с Дональдом Трампом, которая пройдет 15 августа на Аляске. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.
Путин также рассказал Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент республики, как отметили в Кремле, приветствовал развитие российско-американского диалога и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса. Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая ОДКБ.
Путин 10 августа также поговорил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидер республики высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование российско-украинского конфликта, сообщал Кремль.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что президенты в ходе встречи на Аляске сосредоточатся на «обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса». Саммит лидеров двух стран состоится после того, как 6 августа в Москве прошли трехчасовые переговоры Путина и Уиткоффа, которые стороны оценили позитивно.