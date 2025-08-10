Путин обсудил с президентом Киргизии планы по встрече с Трампом на Аляске

Путин также рассказал Жапарову об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент республики, как отметили в Кремле, приветствовал развитие российско-американского диалога и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса. Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая ОДКБ.