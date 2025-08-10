Вэнс усомнился в необходимости контактов Путина и Зеленского до саммита РФ и США

«Я на самом деле не думаю, что это было бы продуктивно. Я считаю, что в принципе президент Соединенных Штатов должен быть тем, кто сблизит их двоих. Мы, конечно, будем разговаривать с украинцами», – сказал он телеканалу Fox News (цитата по ТАСС).