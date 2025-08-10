Вэнс усомнился в необходимости контактов Путина и Зеленского до саммита РФ и США

Вэнс усомнился в необходимости контактов Путина и Зеленского до саммита РФ и СШАВстреча президента России и Трампа должна состояться 15 августа на Аляске
США не считают, что контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до встречи американского и российского лидеров были бы продуктивными, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Я на самом деле не думаю, что это было бы продуктивно. Я считаю, что в принципе президент Соединенных Штатов должен быть тем, кто сблизит их двоих. Мы, конечно, будем разговаривать с украинцами», – сказал он телеканалу Fox News (цитата по ТАСС).
Вэнс также назвал прорывом для американской дипломатии договоренность о встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом, которая, как ожидается, пройдет 15 августа на Аляске. При этом вице-президент отметил, что Трамп не уверен в успехе переговоров по Украине, но считает, что «попробовать стоит».
Предполагается, что президент Украины не примет участия в саммите. Тем не менее, как писал CNN со ссылкой на источники, Белый дом «не полностью исключает участие Зеленского в некоторых встречах». Один из представителей администрации США подчеркнул, что «любое участие Зеленского, вероятно, произойдет после встречи Трампа и Путина».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что президенты в ходе встречи на Аляске сосредоточатся на «обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса». Саммит лидеров двух стран состоится после того, как 6 августа в Москве прошли трехчасовые переговоры Путина и Уиткоффа, которые стороны оценили позитивно.