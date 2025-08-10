Газета
Главная / Политика /

Вэнс: американцам надоело тратить налоги на украинский конфликт

Вашингтон при этом не против того, чтобы продавать Европе оружие для Украины
Ведомости

Президент США Дональд Трамп стремится к тому, чтобы страна перестала финансировать конфликт на Украине, американцам надоело тратить на него свои налоги, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Президент и я хотим, чтобы Америка, мы покончили с финансированием войны на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги на этот конфликт», – сказал в интервью Fox News (цитата по «РИА Новости»).

При этом Вэнс добавил, что Вашингтон не возражает, если страны Европы будут закупать оружие у американских производителей для передачи его Украине, но сами финансировать такие поставки США не будут.

14 июля Трамп анонсировал планы по отправке Киеву американского вооружения, оплату которого обеспечат европейские страны. Речь идет об «очень крупном» соглашении и технике на миллиарды долларов. В ближайшие поставки, уточнял президент, должны были войти 17 систем противовоздушной обороны Patriot. В июле Трамп также предположил, что Украина вряд ли использовала все средства, отправленные администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена, на закупку оружия.

