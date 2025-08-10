Вэнс: американцам надоело тратить налоги на украинский конфликт

«Президент и я хотим, чтобы Америка, мы покончили с финансированием войны на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги на этот конфликт», – сказал в интервью Fox News (цитата по «РИА Новости»).