Трамп: Киев вряд ли потратил на оружие все переданные ему деньги

«Предполагалось, что они будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», – подчеркнул Трамп. Он также отметил, что, вероятно, США когда-нибудь захочет «разузнать об этом». По его словам, речь идет о сумме $350 млрд.