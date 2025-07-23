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Трамп: Киев вряд ли потратил на оружие все переданные ему деньги

Ведомости

Украина вряд ли использовала все средства, отправленные администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена, на закупку оружия, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с законодателями-республиканцами в Белом доме.

«Предполагалось, что они будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», – подчеркнул Трамп. Он также отметил, что, вероятно, США когда-нибудь захочет «разузнать об этом». По его словам, речь идет о сумме $350 млрд.

Трамп вновь заявил, что теперь за финансирование вооружений Украины будут отвечать европейские страны, в то время как США больше не станут за это платить.

14 июля Трамп объявил, что США заключили сделку с НАТО и Украиной, согласно которой альянс будет координировать поставки американского оружия в Киев. Оплачивать эти поставки будет Евросоюз. Трамп уточнил, что сначала боеприпасы и комплексы ПВО отправятся в Германию, откуда их доставят на Украину. Всего сделка предполагает как минимум 17 комплексов ПВО Patriot и других видов вооружения.

20 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что между европейскими странами есть противоречия по вопросу о том, кто будет закупать оружие для борьбы Украины против России, не все на Западе разделяют «антироссийский и милитаристский экстаз».

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