Мерц рассчитывает на прорыв в переговорах Путина и Трампа
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ожидает прорыва от переговоров России и США на Аляске. Об этом он заявил в интервью изданию Tagesschau.
«Надеемся, что в пятницу произойдет прорыв. Прежде всего, чтобы наконец было достигнуто прекращение огня и чтобы могли начаться мирные переговоры по Украине», – сказал он.
Вместе с тем Мерц заявил, что ему неприятно, чтобы «через головы европейцев и через голову Украины обсуждались или тем более решались территориальные вопросы между Россией и Америкой».
15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что главной темой встречи станет урегулирование российско-украинского конфликта.
На Аляске будет и президент Украины Владимир Зеленский, передавал CNN. Официально о возможной встрече лидеров РФ и Украины не объявлялось. Саммит лидеров двух стран состоится после того, как 6 августа в Москве прошли трехчасовые переговоры Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа, которые стороны оценили позитивно.