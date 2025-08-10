Президент Словакии допустил прекращение огня на Украине после саммита на Аляске
Предстоящая встреча президентов РФ и США на Аляске является важным шагом в поиске решения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.
«Речь идет о важном шаге в поиске решения для установления мира на Украине. Американо-российский саммит может привести к прорыву в переговорах о прекращении боев», – написал он в Facebook
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа. Она пройдет на Аляске, главная тема переговоров – разрешение российско-украинского конфликта. CNN сообщал, что туда прибудет и президент Украины Владимир Зеленский, но о возможной встрече лидеров РФ и Украины не объявлялось.
Положительно оценивает встречу канцлер ФРГ Фридрих Мерц. 10 августа он заявил, что рассчитывает на прорыв в переговорах Путина и Трампа. При этом он выразил недовольство тем, что «через головы европейцев и через голову Украины обсуждаются или тем более решаются территориальные вопросы между Россией и Америкой».