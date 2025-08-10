Президент Словакии допустил прекращение огня на Украине после саммита на Аляске

Положительно оценивает встречу канцлер ФРГ Фридрих Мерц. 10 августа он заявил, что рассчитывает на прорыв в переговорах Путина и Трампа. При этом он выразил недовольство тем, что «через головы европейцев и через голову Украины обсуждаются или тем более решаются территориальные вопросы между Россией и Америкой».