Главная / Политика /

Трамп хочет выслать бездомных из Вашингтона

Преступников он попросил остаться
Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство бездомными в Вашингтоне и намерен отправить их «далеко от столицы». 

«Я сделаю нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Бездомным нужно немедленно уехать. Мы предоставим вам жилье, но далеко от столицы», – написал он в Truth Social. 

Отдельно Трамп обратился к преступникам и призвал их не покидать Вашингтон: «Мы посадим вас в тюрьму, где вам самое место». По его словам, они будут задержаны «так же быстро, как и на границе», где власти за несколько месяцев «прошли путь от миллионов прибывающих [в США нелегалов] до нуля».

24 июля Трамп подписал указ, согласно которому правительство США разработает план по размещению бездомных в учреждениях длительного пребывания «для гуманного обращения». Трамп отмечал, что «ввергать наши города и жителей в хаос и страх – это не сострадание ни к бездомным, ни к другим гражданам».

Отдельно в указе определен контроль за бездомными лицами, осужденными за сексуальные преступления.

В конце 2024 г. ABC News со ссылкой на министерство жилищного строительства и городского развития США передавал, что число бездомных в стране выросло на 18,1% в 2024 г. Тогда бездомными числились более 770 000 людей. В это число не входят люди, которые живут у друзей или родственников, а также некоторые другие категории граждан.

