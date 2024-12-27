Количество бездомных в США превысило 770 000 человек

5 марта «Ведомости» писали, что центр помощи бездомным и людям в трудной ситуации «Дом друзей» обратил внимание Минцифры на излишнюю цифровизацию при получении госуслуг в столичных многофункциональных центрах (МФЦ). Так, люди, во всяком случае без смартфона или аккаунта на государственных интернет-порталах, не могут восстановить утерянный паспорт, писала организация в письме министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.