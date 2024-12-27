Количество бездомных в США превысило 770 000 человек
В этом году в Соединенных Штатах наблюдался рост количества бездомных на 18,1%, который связан в основном с отсутствием доступного жилья, а также разрушительными стихийными бедствиями и всплеском миграции в нескольких частях страны, передает ABC News со ссылкой на министерство жилищного строительства и городского развития страны.
По результатам подсчитев органов федеральной власти, которые начали собирать данные в январе, бездомными числились более 770 000 людей, в это число не входят люди, которые живут у друзей или родственников, а также некоторые другие категории граждан.
Как отмечает издание, увеличение числа бездомных продолжает тенденцию 2023 г., когда показатель вырос на 12%. Тогда американские власти связали это с ростом стоимости аренды жилья и прекращением финансовой помощи в связи с пандемией. Стихийные бедствия также сыграли свою роль в росте числа бездомных.
Издание, ссылаясь на мнение экспертов, указывает на то, что представленные статистические данные могут быть заниженными, поскольку применяемые методы подсчета уже устарели и не отражают всей полноты проблемы. В частности, некоторые бездомные не контактируют с родными и близкими, что затрудняет сбор данных.
5 марта «Ведомости» писали, что центр помощи бездомным и людям в трудной ситуации «Дом друзей» обратил внимание Минцифры на излишнюю цифровизацию при получении госуслуг в столичных многофункциональных центрах (МФЦ). Так, люди, во всяком случае без смартфона или аккаунта на государственных интернет-порталах, не могут восстановить утерянный паспорт, писала организация в письме министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.