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Количество бездомных в США превысило 770 000 человек

Ведомости

В этом году в Соединенных Штатах наблюдался рост количества бездомных на 18,1%, который связан в основном с отсутствием доступного жилья, а также разрушительными стихийными бедствиями и всплеском миграции в нескольких частях страны, передает ABC News со ссылкой на министерство жилищного строительства и городского развития страны.

По результатам подсчитев органов федеральной власти, которые начали собирать данные в январе, бездомными числились более 770 000 людей, в это число не входят люди, которые живут у друзей или родственников, а также некоторые другие категории граждан.

Как отмечает издание, увеличение числа бездомных продолжает тенденцию 2023 г., когда показатель вырос на 12%. Тогда американские власти связали это с ростом стоимости аренды жилья и прекращением финансовой помощи в связи с пандемией. Стихийные бедствия также сыграли свою роль в росте числа бездомных.

Издание, ссылаясь на мнение экспертов, указывает на то, что представленные статистические данные могут быть заниженными, поскольку применяемые методы подсчета уже устарели и не отражают всей полноты проблемы. В частности, некоторые бездомные не контактируют с родными и близкими, что затрудняет сбор данных.

5 марта «Ведомости» писали, что центр помощи бездомным и людям в трудной ситуации «Дом друзей» обратил внимание Минцифры на излишнюю цифровизацию при получении госуслуг в столичных многофункциональных центрах (МФЦ). Так, люди, во всяком случае без смартфона или аккаунта на государственных интернет-порталах, не могут восстановить утерянный паспорт, писала организация в письме министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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