Вучич: украинский конфликт вряд ли закончится после переговоров на Аляске
Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на продуктивный диалог между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, но усомнился в прекращении конфликта на Украине после их встречи.
«Не уверен, что он [саммит] принесет окончание конфликта, но уверен, что он очень важен. Желаю им удачи, все болеем за мир на Украине», — заявил Вучич в эфире телеканала Pink.
Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Она пройдет на Аляске, главная тема переговоров — разрешение российско-украинского конфликта.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что президенты в ходе встречи на Аляске сосредоточатся на «обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса».
Саммит лидеров двух стран состоится после того, как 6 августа в Москве прошли трехчасовые переговоры Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которые стороны оценили позитивно.