Каллас: любая сделка между США и Россией должна включать Украину и ЕС

Заявление Каллас прозвучало в преддверии встречи на Аляске президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Ожидается, что 15 августа лидеры двух стран проведут переговоры по завершению российско-украинского конфликта. Участие президента Украины Владимира Зеленского не предусмотрено, но, по данным СМИ, он может находиться на Аляске во время встречи глав США и РФ. NBC писал, что окончательное решение по поводу участия Зеленского еще не принято и неясно, будет ли он на встречах. Однако представитель администрации Трампа заявил, что такой сценарий «абсолютно возможен».