Каллас: любая сделка между США и Россией должна включать Украину и ЕС

Европейские министры обсудят действия ЕС в преддверии встречи Трампа и Путина
Ведомости

Любая сделка между Вашингтоном и Москвой о прекращении российско-украинского конфликта должна включать Украину и Евросоюз, дальнейшие шаги по этой теме европейские министры обсудят на следующей неделе, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«США обладают полномочиями заставить Россию вести серьезные переговоры. Любая сделка между США и Россией должна включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы», – заявила Каллас Reuters, добавив, что намерена на 11 августа созвать встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения дальнейших шагов.

Каллас подчеркнула, что «все временно оккупированные территории принадлежат Украине», а соглашение, которое стороны могут заключить, не должно стать «плацдармом для дальнейшей российской агрессии». Ожидается, что на следующей неделе европейские министры также обсудят ситуацию в секторе Газа.

Лидеры ЕС предложили начать переговоры по Украине с учетом текущей линии фронта

Политика / Международные отношения

Заявление Каллас прозвучало в преддверии встречи на Аляске президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Ожидается, что 15 августа лидеры двух стран проведут переговоры по завершению российско-украинского конфликта. Участие президента Украины Владимира Зеленского не предусмотрено, но, по данным СМИ, он может находиться на Аляске во время встречи глав США и РФ. NBC писал, что окончательное решение по поводу участия Зеленского еще не принято и неясно, будет ли он на встречах. Однако представитель администрации Трампа заявил, что такой сценарий «абсолютно возможен».

Саммит лидеров двух стран состоится после того, как 6 августа в Москве прошли трехчасовые переговоры Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа, которые стороны оценили позитивно.

Читайте также:На Аляске Путин и Трамп обсудят варианты долгосрочного мира на Украине
