Главная / Политика /

Рябков: Россия не прекращала разработку ракет средней и меньшей дальности

Ведомости

Россия не прекращала работы по разработке новых ракет средней и меньшей дальности во время действия моратория, при этом Москва не размещала их. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы, когда объявлялся этот мораторий, говорили о том, что речь об отказе от размещения, но речь о НИОКР [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы] и отказе от них в нем не упоминалась», — сказал Рябков, фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале «Вести».

Замглавы внешнеполитического ведомства пояснил, что во время действия моратория на размещение таких ракет Россия занималась их созданием и теперь имеет достаточно солидный арсенал.

Что значит отказ России от моратория по ракетам средней и меньшей дальности

Политика / Армия и спецслужбы

5 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что анонсов по развертыванию Россией ракет средней и меньшей дальности наземного базирования ожидать не стоит.

4 августа МИД России объявил, что Москва больше не считает себя связанной мораторием на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что условия для сохранения самоограничений исчезли на фоне действий Запада, усиливающего дестабилизирующий ракетный потенциал вблизи российских границ.

