Рябков: Россия не прекращала разработку ракет средней и меньшей дальности
Россия не прекращала работы по разработке новых ракет средней и меньшей дальности во время действия моратория, при этом Москва не размещала их. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу «Россия 1».
«Мы, когда объявлялся этот мораторий, говорили о том, что речь об отказе от размещения, но речь о НИОКР [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы] и отказе от них в нем не упоминалась», — сказал Рябков, фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале «Вести».
Замглавы внешнеполитического ведомства пояснил, что во время действия моратория на размещение таких ракет Россия занималась их созданием и теперь имеет достаточно солидный арсенал.
5 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что анонсов по развертыванию Россией ракет средней и меньшей дальности наземного базирования ожидать не стоит.
4 августа МИД России объявил, что Москва больше не считает себя связанной мораторием на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что условия для сохранения самоограничений исчезли на фоне действий Запада, усиливающего дестабилизирующий ракетный потенциал вблизи российских границ.