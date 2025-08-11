Страны NB8 поддержали инициативу Трампа по урегулированию на Украине

Кремль и Белый дом до этого подтвердили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Об этом 8 августа сообщил сам президент США, а позднее эту информацию подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отмечал, что выбор места связан не только с историей, но и с пересечением экономических интересов в Арктике и возможностями реализации масштабных взаимовыгодных проектов. По словам Ушакова, ключевым вопросом переговоров станет поиск вариантов долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.