Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Страны NB8 поддержали инициативу Трампа по урегулированию на Украине

Ведомости

Государства Северо-Балтийской восьмерки (NB8) выступили в поддержку инициативы президента США Дональда Трампа, направленной на урегулирование конфликта на Украине. Совместное заявление было опубликовано 10 августа на сайте правительства Норвегии.

В документе отмечается, что страны приветствуют усилия американского лидера, направленные на прекращение конфликта и создание основ «справедливого и прочного мира», который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы. Участники NB8 заявили о готовности внести дипломатический вклад в этот процесс, продолжая при этом оказывать Киеву значительную военную и финансовую помощь.

Также в заявлении подчеркивается, что страны NB8 намерены и дальше поддерживать и применять санкционные меры в отношении России в связи с украинским конфликтом.

Чего ждать от встречи Путина и Трампа на Аляске

Политика / Международные отношения

Северо-Балтийская восьмерка (NB8) – это формат сотрудничества Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Кремль и Белый дом до этого подтвердили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Об этом 8 августа сообщил сам президент США, а позднее эту информацию подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отмечал, что выбор места связан не только с историей, но и с пересечением экономических интересов в Арктике и возможностями реализации масштабных взаимовыгодных проектов. По словам Ушакова, ключевым вопросом переговоров станет поиск вариантов долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных