Страны NB8 поддержали инициативу Трампа по урегулированию на Украине
Государства Северо-Балтийской восьмерки (NB8) выступили в поддержку инициативы президента США Дональда Трампа, направленной на урегулирование конфликта на Украине. Совместное заявление было опубликовано 10 августа на сайте правительства Норвегии.
В документе отмечается, что страны приветствуют усилия американского лидера, направленные на прекращение конфликта и создание основ «справедливого и прочного мира», который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы. Участники NB8 заявили о готовности внести дипломатический вклад в этот процесс, продолжая при этом оказывать Киеву значительную военную и финансовую помощь.
Также в заявлении подчеркивается, что страны NB8 намерены и дальше поддерживать и применять санкционные меры в отношении России в связи с украинским конфликтом.
Северо-Балтийская восьмерка (NB8) – это формат сотрудничества Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.
Кремль и Белый дом до этого подтвердили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Об этом 8 августа сообщил сам президент США, а позднее эту информацию подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отмечал, что выбор места связан не только с историей, но и с пересечением экономических интересов в Арктике и возможностями реализации масштабных взаимовыгодных проектов. По словам Ушакова, ключевым вопросом переговоров станет поиск вариантов долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.