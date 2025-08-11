Дмитриев: встреча Путина и Трампа на Аляске принесет мир
Личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске принесет мир. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель российского главы Кирилл Дмитриев.
«Неоконсерваторы и другие подстрекатели войны не будут улыбаться 15 августа 2025 г. Диалог между Путиным и Трампом принесет надежду, мир и глобальную безопасность», – написал он на своей странице в X.
15 августа на Аляске состоится встреча Путина и Трампа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что главной темой переговоров станет обсуждение вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Саммит состоится после того, как 6 августа в Кремле прошли переговоры Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа.
По данным CNN, во время переговоров лидеров России и США на Аляске также будет президент Украины Владимир Зеленский. Официально о возможной встрече Путина и Зеленского не объявлялось.