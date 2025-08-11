NYT: секретная служба США сняла дом в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

По данным NYT, мэр Анкориджа Сюзанна ЛаФранс заявила, что не получала никаких указаний относительно того, будет ли город принимать встречу Трампа и Путина. Но, по ее словам, для жителей Аляски нет ничего необычного в том, чтобы принимать у себя лидеров, так как дипломатия – часть их истории.