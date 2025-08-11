Газета
Главная / Политика /

NYT: секретная служба США сняла дом в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа

Ведомости

Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, арендовала недвижимость в Анкоридже (штат Аляска) в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times.

Официально конкретное место проведения встречи пока не объявлено. Однако риелтор Ларри Дисброу рассказал изданию, что сдал «недвижимость с шестью спальнями» по запросу Секретной службы.

По данным NYT, мэр Анкориджа Сюзанна ЛаФранс заявила, что не получала никаких указаний относительно того, будет ли город принимать встречу Трампа и Путина. Но, по ее словам, для жителей Аляски нет ничего необычного в том, чтобы принимать у себя лидеров, так как дипломатия – часть их истории.

8 августа Трамп заявил, что рассчитывает провести переговоры с Путиным на Аляске 15 августа. Позднее эти планы подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что основной темой обсуждения станет поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

По словам Ушакова, встреча пройдет на территории, которая до 1867 г. принадлежала России. Старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин пояснял «Ведомостям», что выбор Аляски можно объяснить как историческим, так и практическим значением для двух стран.

