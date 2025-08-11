Собянин заявил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

Минобороны России писало, что в ночь на 11 августа над российскими регионами было уничтожено 32 беспилотника. По данным оборонного ведомства, атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областями, Московском регионом и Крымом.